BAB A92, BRUCKBERG, LKR. LANDSHUT. Am heutigen Mittwoch (15.01.2025) gegen 05.50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB A92, auf Höhe Bruckberg in Fahrtrichtung Deggendorf.

Ein 45-jähriger Mann geriet mit seinem Sattelzug mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kam dann quer zur Fahrbahn zum Stehen. Kurze Zeit später erkannte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer den querstehenden Sattelzug zu spät und kollidierte mit diesem. Der Fahrzeugführer und seine 38-jährige Beifahrerin wurden dabei tödlich verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an die Unfallstelle bestellt. Die A92 war bis 13.15 Uhr in Fahrtrichtung Deggendorf gesperrt. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach Abschluss der Unfallaufnahme, sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Zeugenaufruf

Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Wörth/Isar unter 08702/9482990 zu melden.

Veröffentlicht am 15.01.2025, 15.25 Uhr