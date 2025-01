REGENSBURG. Am Montagvormittag gaben sich Betrüger in Regensburg als Polizeibeamte aus und brachten so eine über 80-jährige Frau um mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, 13. Januar, erhielt die Seniorin einen Telefonanruf von einem bisher noch unbekannten Täter. Dieser gab sich als Polizist aus und forderte die Frau auf, ihr Erspartes bei der Bank abzuheben und in einem Umschlag in der Udetstraße in Regensburg zu deponieren. Die Dame folgte den Aufforderungen des vermeintlichen Polizeibeamten und versteckte einen Umschlag mit Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich in einem dortigen Gebüsch.

Kurz nach der Tat konnte eine Zeugin einen blauen Pkw der Marke Audi beobachten, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die den Abholer des Umschlags möglicherweise beobachtet haben. Wenn Sie sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Die Polizei Oberpfalz gibt die folgenden Tipps in Bezug auf die Betrugsmasche der „Falschen Polizeibeamten“:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ erhalten Sie weitere Informationen und erfahren, wie Sie Ihren Telefonbucheintrag ändern oder löschen können. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen!