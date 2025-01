BURGKIRCHEN, LKR. ALTÖTTING. Am Freitagmorgen, 15. November 2024, soll eine 27-Jährige von einem zunächst unbekannten männlichen Täter in Burgkirchen auf dem Weg zur Arbeit sexuell angegangen worden sein. Nach Übernahme der Ermittlungen durch die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser sitzt bereits in seiner Heimat in Haft.

Wie bereits berichtet, soll eine 27-Jährige aus dem Landkreis Altötting am Morgen des 15. November 2024, gegen 6.20 Uhr, auf dem Weg zur Arbeit, von einem zunächst unbekannten Mann körperlich angegangen worden sein. Im Zuge der Tat habe der Mann sein Opfer auch im Intimbereich berührt. Der Vorfall ereignete sich in der Kraftwerkstraße in Burgkirchen.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein von dem zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernommen. Unterstützend waren hierbei auch Kräfte der Zentralen Einsatzdienste Traunstein eingebunden.

Im Zuge der aufwendig und akribisch geführten Ermittlungen sowie Auswertung einer Vielzahl an Spuren konnte nun ein 42-jähriger Mann slowakischer Herkunft als dringend Tatverdächtiger ermittelt werden. Aktuell befindet sich der Mann in seiner Heimat, wo er eine mehrjährige Haftstrafe absitzt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.

Der Zeugenaufruf vom 15. November 2024 wird somit widerrufen.