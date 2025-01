84. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Ludwigsvorstadt

Im Zeitraum von Dienstag, 24.12.2024, bis Montag, 13.01.2025, 13:45 Uhr, brachte ein bislang unbekannter Täter eine Schmierschrift mit Bezug zum Oktoberfest-Attentat von 1980 an einem Denkmal am Bavariaring an.

Ein Zeuge der die Schmierschrift festgestellt hat, teilte dies der Landeshauptstadt München mit.

Am Denkmal entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

85. Gefährliche Körperverletzung – Feldmoching

Am Sonntag, 12.01.2025, zwischen 21:15 Uhr und 22:00 Uhr, begab sich eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München zur Wohnanschrift ihres Ex-Lebensgefährten, einem 26-Jährigen mit Wohnsitz in München, um dort persönliche Gegenstände abzuholen. Hier kam es vor dem Anwesen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beiden.

Im Zuge des Streits wollte sich die 21-Jährige entfernen. Der 26-Jährige folgte ihr und griff sie jetzt tätlich an. Dabei wurde sie zu Boden geworfen und von ihm gewürgt. Die 21-Jährige konnte sich kurzzeitig in Richtung ihres Pkw begeben.

Der 26-Jährige griff die 21-Jährige hier erneut an, brachte sie zu Boden und würgte sie auch hier. Schließlich gelang es der 21-Jährigen von dem 26-Jährigen loszukommen und bei einer unbeteiligten Zeugin zu klingeln. Diese ließ die 21-Jährige ins Haus und informierte die Polizei, woraufhin der 26-Jährige sich entfernte.

Der 26-Jährige konnte im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Er meldete sich im Nachgang am Dienstag, 14.01.2025, bei der Kriminalpolizei.

Gegen den 26-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Herbergstraße, Pflaumstraße und Lerchenstraße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

86. Brand an Tankstelle – Au

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 23:45 Uhr, wurde die Münchner Polizei über einen Brand an einer Tankstelle in der Au informiert. Bei Eintreffen der sofort geschickten Polizeistreifen konnte eine brennende Mülltonne sowie in Brand stehende Autoreifen auf einem Tankstellengelände festgestellt werden.

Die ebenfalls verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Auerfeldstraße, Balanstraße und Welfenstraße (Au), Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

87. Brand in Wohnung – Brunnthal

Am Mittwoch, 15.01.2025, kurz vor 01:00 Uhr, teilte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses dem Polizeinotruf 110 mit, dass aus einer Nachbarwohnung Rauch austreten würde. Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

In der Wohnung, in der es brannte, waren keine Bewohner, weshalb die Feuerwehr die Terrassentür öffnen musste. Der Brand wurde gelöscht. Die restlichen Bewohner des Hauses wurden zwischenzeitlich durch die Einsatzkräfte evakuiert. Nach den Löscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in einem fünfstelligen Bereich an dem Gebäude.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

88. Verletzung durch Pyrotechnik – Schwabing

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 16:25 Uhr, meldete ein Zeuge dem Polizeinotruf 110, dass ein Kind auf der Straße von einer gezündeten Pyrotechnik verletzt wurde. Sofort wurden Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Vor Ort wurde der Junge mit einer schwereren Verletzung an der Hand festgestellt. Er wurde von dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls, insbesondere zur Art der Pyrotechnik und möglichen Verantwortlichkeiten für das Zünden, übernommen.

Es wird in diesem Zusammenhang eindrücklich von Seiten der Kriminalpolizei davor gewarnt, liegengelassene oder im Freien aufgefundene Feuerwerksgegenstände aufzunehmen oder erneut anzuzünden.

89. Verkehrsunfall; eine Person verstirbt nach akuter Erkrankung – Obergiesing

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 06:15 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Cincinnatistraße in Richtung Marklandstraße.

Auf Höhe der Hausnummer 41 verlor er aufgrund einer plötzlichen internistischen Erkrankung die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er einen Baum, bevor er auf dem Gehweg zum Stehen kam.

Durch den Unfall blieb der 59-Jährige unverletzt. Der Pkw wurde mittelschwer beschädigt.

Der 59-Jährige konnte noch selbständig aus dem Fahrzeug aussteigen, brach kurz darauf zusammen und wurde reanimationspflichtig.

Ein Passant, welcher den Vorfall beobachten konnte, verständigte den Notruf. Der 59-Jährige wurde unter notärztlicher Begleitung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später an seiner Erkrankung.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

90. Verkehrsunfall zwischen Polizeidienstfahrzeug und Pkw; eine Person leicht verletzt – Milbertshofen

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein Polizeibeamter mit einem Polizeidienstfahrzeug die Sudetendeutschestraße in Richtung Ingolstädter Straße. An der Kreuzung zur Ingolstädter Straße wollte er nach links abbiegen. Das Polizeidienstfahrzeug befand sich auf einer Einsatzfahrt mit Sondersignalen.

Zeitgleich fuhr eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw auf der Ingolstädter Straße in Richtung stadteinwärts. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 10-jähriges Familienmitglied.

Die 49-Jährige musste zunächst an der für sie Rotlicht zeigenden Ampel halten. Als diese auf Grünlicht umschaltete, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Polizeidienstfahrzeug.

Die 10-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

91. Raub – Altstadt

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 01:50 Uhr, verließ ein 34-Jähriger belgischer Staatsangehöriger und ohne festen Wohnsitz in Deutschland einen gastronomischen Betrieb in der Altstadt. Er wollte sich zu Fuß zu seinem Hotel im Bereich des Münchner Hauptbahnhofes begeben.

Kurz nach Verlassen des gastronomischen Betriebs wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern von hinten tätlich angegriffen und mehrfach mit den Fäusten gegen den Hinterkopf und ins Gesicht geschlagen. Er verlor dabei kurzzeitig das Bewusstsein und wachte danach am Boden liegend wieder auf. Dabei stellte er fest, dass ihm seine Geldbörse geraubt wurde.

Er ging weiter zu seinem Hotel und sprach einige Zeit später einen Passanten auf der Straße an, welcher den Notruf 110 verständigte. Der 34-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und er bedurfte keiner ärztlichen Behandlung.

Der 34-Jährige wurde nach Beendigung der Anzeigenaufnahme in sein Hotel gebracht. Eine Täterbeschreibung konnte er nicht abgeben.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Maximiliansplatz, Lenbachplatz und Elisenstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

92. Raub einer Handtasche – Pasing

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 19:00 Uhr, befand sich eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Nachhauseweg, als sie auf offener Straße unvermittelt von hinten angegriffen wurde. Ein bislang unbekannter Täter packte die 41-Jährige, schlug ihr auf den Rücken und entriss ihr die mitgeführte Handtasche. Danach flüchtete der Täter mit der Beute zunächst fußläufig und anschließend mit einem E-Scooter.

Ein unbeteiligter Zeuge konnte den Vorfall beobachten und hatte umgehend den Notruf 110 verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte keine neuen Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, zentralasiatische Erscheinung; dunkel gekleidet mit Kapuze,

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße, Gustav-Adolf-Straße, Mallnitzer Straße und Willlibaldplatz (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

93. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Pasing

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 14:30 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnanschrift einer über 80-jährigen Seniorin mit Wohnsitz in München und gab sich als Handwerker aus. Er gab ihr gegenüber an, dass er Reparaturarbeiten aufgrund eines Wasserschadens in ihrer Küche vornehmen müsse und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt zur Wohnung.

Als er sich mit der Seniorin in der Küche befand, konnte sich ein weiterer, ebenfalls unbekannter Täter, Zutritt zur Wohnung verschaffen. Dieser konnte unbemerkt Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einer Geldbörse entwenden. Kurz darauf verließen beide Täter die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Erst nachdem beide Täter die Wohnung verlassen hatten, fiel der Seniorin der Diebstahl auf, woraufhin sie den Notruf 110 der Polizei verständigte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine neuen Hinweise auf die Täter.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei am Tatort durchgefühlt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, südländisches Aussehen, kräftige Figur, dunkle Haare, sprach Deutsch

Täter 2:

Zum zweiten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Planegger Straße, Blumenauer Straße und Weinbergstraße Wahrnehmungen gemacht, welche im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.