COBURG. Montagnachmittag kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem 89-Jährigen. Die Polizei Coburg ermittelt nun die Unfallursache.

Am Montag, gegen 14 Uhr, befuhr der 89-Jährige mit seinem motorisierten Dreirad die Eisenacher Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Senior alleinbeteiligt aus noch ungeklärter Ursache von seinem Fahrzeug. Ersthelfer versorgten den Mann bis Notarzt und Rettungsdienst eintrafen. Der 89-jährige Coburger kam in ein Krankenhaus, wo er am Dienstag infolge seiner schweren Verletzungen verstarb.

Die Polizei Coburg übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache.