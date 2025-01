LAUF a.d. PEGNITZ. (43) Bereits in der Silvesternacht (01.01.2025) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Gegen 01:10 Uhr rief der Geschädigte bei der Einsatzzentrale Mittelfranken an und teilte mit, soeben von einem anderen Mann in seiner Wohnung in der Frühmessholzstraße geschlagen worden zu sein.

Die Beamten trafen vor Ort auf den Wohnungsinhaber (56) und dessen Bekannte (43). Die beiden Personen waren stark alkoholisiert und zeigten sich der Polizei gegenüber äußerst unkooperativ. Der 56-Jährige gab an, von einem ihm namentlich nicht bekannten Freund der 43-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Eine medizinische Behandlung verweigerte er.

Die Streife der Polizeiinspektion Lauf a.d. Pegnitz nahm zunächst eine Strafanzeige wegen Körperverletzung durch unbekannt auf und verließ die Wohnung.

Am darauffolgenden Nachmittag (01.01.2025) teilte die Tochter des 56-Jährigen per Notruf mit, dass sie ihren Vater nicht erreichen konnte und sich daher in dessen Wohnung in der Frühmessholzstraße begeben hätte. Dort habe sie ihren Vater schwer verletzt und stark blutend vorgefunden.

Weiterhin gab die Tochter an, der Täter wäre bei ihrem Eintreffen noch in der Wohnung gewesen. Es solle sich um einen Bewohner desselben Mehrfamilienhauses handeln.

Der schwerverletzte Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hier stellten die Ärzte multiple Gesichtsfrakturen, Rippenfrakturen sowie diverse Prellungen fest. Der 56-Jährige musste sich daraufhin mehreren Operationen unterziehen.

Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schwabach ergaben, dass der Tatverdächtige (47) rund zwei Stunden nach dem ersten Vorfall noch einmal in die Wohnung des Geschädigten zurückkehrte. Hier kam es Ermittlungen zu Folge zu einer erneuten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Tatverdächtige seinem Gegenüber schwere Verletzungen zufügte. Im Anschluss daran lag das Opfer in der Wohnung, bis es von seiner Tochter aufgefunden wurde.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 47-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde durch Kräfte des USK festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Die Beamten bitten Personen, die Angaben zur Tat machen können oder etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel