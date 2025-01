Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Justizvollzugsanstalt Hof

HOF. Am Montagabend kam es zu einem Brand in der Außenstelle der Hofer Justizvollzugsanstalt am Frankenbergweg. Die Polizeiinspektion Hof hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der gegen 18.45 Uhr in einer Häftlingszelle eines 31-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen entstanden war, zügig löschen. Dieser erlitt leichte Verletzungen und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei Hof ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen den 31-Jährigen.