REGENSBURG. Ein 25-Jähriger wurde am Montag, den 13. Januar von zwei bislang Unbekannten niedergeschlagen und beraubt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Auf dem Boden liegend fanden Polizeibeamte am späten Montagabend einen 25-Jährigen in der Luitpoldstraße liegend vor. Der Mann war zuvor von zwei bislang unbekannten Tätern körperlich angegangen, zu Boden gebracht und beraubt worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg prüft nun unter anderem mögliche Verbindungen in die Betäubungsmittelszene und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer am Montag, den 13. Januar, gegen 21:30 Uhr, Beobachtungen zur Tat oder den Tätern gemacht hat, wird gebeten sich unter der 0941/506-2888 zu melden.