77. Raubdelikt – Pasing

Am Samstag, 11.01.2025, gegen 19:00 Uhr, traf sich eine 16-Jährige mit Wohnsitz in Memmingen mit einer Freundin in München. Hier stießen neben der Freundin zwei weitere, der 16-Jährigen entfernt bekannte Mädchen und zwei ihr vollkommen unbekannte Jungen dazu. Die Gruppe begab sich dann gemeinsam von der Innenstadt nach Pasing zu einem dort befindlichen Einkaufszentrum.

Dort haben die zwei Jungen die 16-Jährige von den restlichen Mädchen separiert, indem sie diese aufgefordert haben, sich abseits in einem Innenhof mit ihr zu unterhalten. Dort haben die beiden Jungen dann unvermittelt auf die 16-Jährige eingeschlagen und getreten.

Die beiden Täter forderten zudem die Jacke der 16-Jährigen. Nachdem die Beiden ihr letztlich gemeinschaftlich die Jacke entrissen hatten, ließen sie von ihr ab und entfernten sich gemeinsam mit den restlichen Begleiterinnen vom Tatort.

Die 16-Jährige begab sich zunächst mit dem Zug allein nach Hause, wo sie dann im Nachgang zusammen mit ihrer Mutter zur örtlichen Polizeiinspektion ging, um Anzeige zu erstatten. Die 16-Jährige wurde verletzt und musste sich ärztlich Behandlung begeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rathausgasse, Landsberger Straße und Bäckerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

78. Raubdelikt – Milbertshofen

Am Sonntag, 12.01.2025, gegen 21:15 Uhr, befand sich ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München als Gast in einem Lokal. Dort spielte er an zwei Automaten.

In der Folge kam es zunächst zu einem verbalen Streit, welcher in der Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung mit drei ebenfalls anwesenden Gästen endete.

Aufgrund des körperlichen Angriffs ging der 47-Jährige zu Boden, wo die drei Täter weiter auf ihn einwirkten und ihm zudem sein Mobiltelefon aus der Hosentasche entnahmen. Der 47-Jährige wurde hierbei mit einem Stuhl und einem Tisch geschlagen sowie mit Fußtritten angegriffen.

Eine Zeugin verständigte den Polizeinotruf 110. Durch die eingesetzten Beamten konnten die drei Tatverdächtigen, ein 54-Jähriger, ein 33-Jähriger und ein 36-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz in München angetroffen und festgenommen werden.

Der 47-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und musste vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Montag, 13.01.2025 zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

79. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Montag, 13.01.2025, gegen 09:20 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Roth mit einem Audi Pkw auf der Schwere-Reiter-Straße in Richtung Leonrodstraße. An der Kreuzung zur Dachauer Straße beabsichtigte er verbotswidrig nach links in die Dachauer Straße abzubiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad in entgegengesetzte Fahrtrichtung auf der Leonrodstraße in Richtung Schwere-Reiter-Straße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 26-Jährigen und dem 62-Jährigen. Der 62-Jährige wurde dadurch schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl der Pkw als auch das Fahrrad wurden stark beschädigt. Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem 26-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 26-Jährigen sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme musste die Dachauer Straße stadteinwärts für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

80. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Diebstahl – Taufkirchen

Am Sonntag, 12.01.2025, gegen 16:30 Uhr, wurde ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Skoda Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte im hinteren Bereich unter Decken versteckt ein 28-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München aufgefunden werden. Ebenso konnten Kupferkabel festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw konnten weitere Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde die Wohnung des 32-Jährigen durchsucht, wobei noch mehr Kupferkabel aufgefunden werden konnten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten der 32-Jährige und der 28-Jährige die Kupferkabel von einer Baustelle in München.

Der 32-Jährige und der 28-Jährige wurden vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie wurden am Montag, 13.01.2025, von einem Ermittlungsrichter entlassen. Sie wurden wegen des Diebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

81. Einbruch in Wohnung – Harlaching

Am Montag, 13.01.2025, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 19:10 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf den Balkon einer Wohnung in Harlaching. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster und betraten die Wohnung.

In der Wohnung wurden die Räume nach Diebesgut durchsucht. Der oder die Täter entwendeten dort Schmuck im geringen Wert.

Als ein Bewohner zur Wohnung zurückkehrte, konnte er noch Geräusche wahrnehmen. Der oder die Täter verließen die Wohnung in unbekannte Richtung. Der Bewohner verständigte unverzüglich den Polizeinotruf 110.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Eine sofort eingeleitete umfangreiche Fahndung konnte bislang keine Hinweise auf die Täter geben.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gabriel-Max-Straße, Harthauserstraße und Defreggerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

82. Wechselseitige Körperverletzungsdelikte – Berg am Laim

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 02:00 Uhr, verständigte eine Mitarbeiterin in einer Gaststätte den Polizeinotruf 110 darüber, dass es gerade zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen kommen würde. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München sowie ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München und eine 40-Jährige mit Wohnsitz in München angetroffen werden.

Wie sich herausstellte, kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 35-Jährigen und dem 34-Jährigen. Zudem verletzte der 35-Jährige die 40-Jährige.

Alle drei Personen wurden leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen wurden aufgrund der vorsätzlichen Körperverletzungen angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

83. Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts; Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

-siehe Medieninformation vom 03.01.2025, Nr. 18

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 31.12.2024, gegen 02:15 Uhr, im Bereich des Hauptbahnhofes im Zwischengeschoss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Hierbei wurden ein 22-jähriger Marokkaner sowie sein Begleiter, ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm von einer Gruppe von mehreren Personen vor allem durch Fußtritte verletzt. Anschließend entfernten sich die Täter von der Tatörtlichkeit. Die Polizei wurde verständigt und die beiden Verletzten durch den Rettungsdienst jeweils zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der heftigen Gewalteinwirkung wurde das Delikt durch die Staatsanwaltschaft München I schließlich als versuchtes Tötungsdelikt bewertet. In der Folge wurden deshalb die kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Kommissariat 11 übernommen. Bereits am Donnerstag, 02.01.2025, konnten zwei Tatverdächtige (jeweils 20 Jahre alt und mit Wohnsitz in München) festgenommen werden.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen erfolgte nun im Laufe des Donnerstags, 09.01.2025, die Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in München. Gegen ihn wurde durch das Amtsgericht München Haftbefehl erlassen.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden weiterhin durch das Kommissariat 11 geführt.