ERLANGEN. (39) Nach dem versuchten Diebstahl eines Autos am vergangenen Freitag (10.01.2025) in Erlangen-Bruck identifizierte die Polizei zwei Tatverdächtige und nahm diese fest. Im Zuge folgender Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Beamten unter anderem Betäubungsmittel und Diebesgut auf.



Der 25-jähriger Halter eines VW verständigte gegen 18:30 Uhr den Polizeinotruf und teilte mit, dass sein Auto entwendet und in der unweit vom eigentlichen Abstellort entfernten Gerhart-Hauptmann-Straße geparkt worden sei. Zudem habe er eine Person im Fahrzeuginnenraum gesehen, die auf Ansprache geflüchtet sei. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen vor Ort den Sachverhalt auf. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht gegen eine 18-jährige Frau und einen 22-jährigen Mann. Ersten Ermittlungen zufolge sollten die beiden Personen in ein Wohnhaus in der Äußeren Brucker Straße geflüchtet sein.

Bei der Überprüfung dieses Anwesens erhielten die Beamten Unterstützung durch das USK Mittelfranken. Hierbei konnten die Einsatzkräfte zunächst im Treppenhaus die 18-Jährige und kurz darauf in einer Wohnung den 22-Jährigen vorläufig festnehmen.

Im Zuge der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten unter anderem Betäubungsmittel (Amphetamin, Metamphetamin), zwei mutmaßlich gestohlene Fahrräder, Aufbruchswerkzeug und einige nicht gekennzeichnete Feuerwerkskörper auf. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 22-Jährige am Steuer des VW saß, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Da beide Tatverdächtige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, mussten sie sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Das Duo muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler