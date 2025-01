MÜHLHAUSEN. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Telefonbetrüger haben am Freitag, den 10.Januar selbst eine Frau über den Betrug aufgeklärt und mit dem gewonnenen Vertrauen mehrere tausend Euro erbeutet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Als angeblicher Rechtsanwalt meldete sich am Freitag, den 10. Januar ein Betrüger bei einer Frau aus Mühlhausen. Er wollte die Frau davon überzeugen, das ihre Schwiegertochter einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution notwendig wäre. Der Sohn läge zudem im Krankenhaus und werde operiert. Die Frau traute dem Anruf nicht und überzeugte sich mit einem Anruf bei ihrem Sohn selbst. Da keiner der beiden in einen Unfall verwickelt war, schien es nach einem Betrugsversuch.

Jedoch meldete sich am späten Abend eine angebliche Polizistin bei der Frau und sprach den Betrugsversuch vom Nachmittag an. Dabei überzeugte die Telefonbetrügerin die Frau, dass wegen einem Betrug bereits ermittelt wird und daher nun eine geplante Übergabe stattfinden soll. So könne die Polizei den Abholer festnehmen.

Die Frau schöpfte Vertrauen und übergab am 11. Januar, gegen 1:00 Uhr im Bereich Mühlhausen, OT Sulzbürg Wertsachen von mehreren tausend Euro Wert an einen Abholer.

Die Kriminalpolizeiinspektion übernahm zwischenzeitlich die Ermittlungen und bittet unter 0941/506-2888 um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: