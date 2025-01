MARKT BIBART. (34) Am Samstagabend (11.01.2025) brach in einer Lagerhalle in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 18:50 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über den Brand einer Lagerhalle in der Jahnstraße ein.

Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr eine massive Rauchentwicklung fest. Der Brand, welcher vermutlich vom Keller ausging, wurde durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren über längere Zeit gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Sowohl die Schadenshöhe als auch die Brandursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst kam für erste spurensichernde Maßnahmen an den Brandort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach. Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel