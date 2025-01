VOHBURG A. D. DONAU (LKR. PFAFFENHOFEN A. D. ILM), WALDKRAIBURG (LKR. MÜHLDORF A. INN); Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem sog. Schockanruf konnte bei diesem Bargeld sichergestellt werden, die bislang keiner Tat zugeordnet werden kann. Vermutlich stammt das Geld aus dem Raum Waldkraiburg. Die Kripo Ingolstadt bittet um Hinweise.

Am 08.01.2025 kam es in Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) zu einem sogenannten Schockanruf. Der Angerufene durchschaute den Betrug, ging zum Schein auf die Forderungen ein und verständigte parallel hierzu die Polizei.

Im weiteren Verlauf gelang unter Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt die Festnahme des Abholers. Hierbei handelt es sich um einen 19-jährigen Serben.

(Siehe hierzu auch nachfolgenden Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord vom 09.01.2025)

Bei der Festnahme führte der Beschuldigte unter anderem Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages mit sich. Das Geld befand sich in einem Fotokuvert aus einem Drogeriemarkt, das mit einem Damenhalstuch umwickelt war. Der Umschlag trägt die Aufschrift „Oma Anna“ und war auf der Rückseite mit einem Klebeband, evtl. aus dem medizinischen Bereich, versehen. Einzelheiten können den beigefügten Lichtbildern entnommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden, von wem das Geld bzw. das Halstuch stammt. Nach Angaben des Beschuldigten dürfte das Geld im Raum Waldkraiburg betrügerisch erlangt worden sein.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet darum, dass sich der oder die Geschädigte unter 0841/93430 meldet. Auch Hinweise zu den abgebildeten Gegenständen (Kuvert, Halstuch) werden erbeten.

Pressebericht des PP Oberbayern Nord vom 09.01.2025:

Vohburg a.d.Donau, Lkr. Pfaffenhofen a.d.Ilm, 09.01.2025

Festnahme nach Schockanruf

Gestern wurden der Einsatzleitstelle zahlreiche Schockanrufe im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mitgeteilt. In einem Fall, der sich am Dienstag, den 07.01.2025 ereignete, gelang es der Kriminalpolizei Ingolstadt nach einem erfolgten Anruf in Vohburg an der Donau einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Dienstagnachmittag erhielt ein 73-jähriger Vohburger einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, der Sohn des Rentners hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um einer Haftstrafe zu entgehen, wäre nun eine hohe Kaution fällig.

Der Angerufene durchschaute den Betrug, ging aber zum Schein auf die Forderung ein. Während der 73-Jährige noch mit dem Täter telefonierte, informierte seine Ehefrau die Polizei und erhielt weitere Instruktionen.

Als später der Abholer mit dem Taxi vorfuhr, um sich die vereinbarten Wertgegenstände übergeben zu lassen, hatten sich Polizeibeamte der Kriminalpolizei und der Zivilen Einsatzgruppe bereits positioniert und nahmen den Tatverdächtigen nach erfolgter Übergabe fest.

Der 19-jährige Serbe wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt und in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht.