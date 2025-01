BRUCKMÜHL / ROSENHEIM. Im Sommer 2023 beobachtete ein 34-Jähriger einen Diebstahl in Bruckmühl. Der Mann verständigte sofort den Polizeinotruf 110 und hatte somit entscheidenden Anteil an der Festnahme des Täters. Am 9. Januar 2025 bedankte sich die Kriminalpolizei bei dem Mitteiler und überreichte eine Belohnung.

Den richtigen Riecher hatte im Sommer 2023 Dominik Hiehler, als er in den frühen Morgenstunden beobachtete, wie ein Mann auf einer Baustelle in Bruckmühl eine Rüttelplatte in einen Transporter lud. Er wählte daraufhin den Polizeinotruf 110 und gab so den entscheidenden Hinweis zur Festnahme des Täters. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass durch den Festgenommenen im Frühjahr und Sommer 2023 auf diversen Baustellen in Oberbayern Rüttelplatten entwendet und ins Ausland verschoben wurden.

Hierfür wurde der kroatische Serientäter durch das Landgericht Traunstein zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Am gestrigen Donnerstag, 9. Januar 2025, bedankte sich der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, Karl Heinz Pauler sowie der Leiter des Kommissariats für Eigentumsdelikte, Mario Benkert, in einem persönlichen Gespräch bei Herrn Dominik Hiehler. Im Rahmen der sogenannten Notrufoffensive des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde auch ein Dankschreiben im Namen des Polizeipräsidenten sowie eine Belohnung von 110 Euro ausgehändigt.

Dieser Fall zeigt, wie wichtig „Notrufoffensive 110“ sein kann. Die Aktion liegt dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd weiterhin am Herzen. Die Polizei bittet hierbei alle Bürgerinnen und Bürger -gerade bei verdächtigen Wahrnehmungen- noch häufiger ohne Scheu sofort und direkt den Polizeinotruf zu informieren. Deshalb gilt auch in Zukunft: „Gefahr erkennen, 110 anrufen, Hilfe bekommen – Handeln Sie, rufen Sie uns an!“