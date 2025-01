ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes eines 28-Jährigen kam es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in Zapfendorf.

Am Donnerstagabend betrat der 28-Jährige in einer offensichtlich psychischen Ausnahmesituation eine Arztpraxis in Zapfendorf und zeigte gegenüber dem anwesenden Personal ein Messer vor. Als die Polizei verständigt wurde, begab er sich in seine Wohnung in Zapfendorf. Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation des Mannes wurde zur Unterstützung der Beamten der Polizei Bamberg-Land eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen. Die Polizisten nahmen den Mann am Donnerstagabend in seiner Wohnung in Gewahrsam. Dabei setzte der 28-Jährige Pfefferspray gegen die Einsatzkräfte ein. Diese blieben unverletzt. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Polizeibeamte brachten ihn abschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus. Der Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.