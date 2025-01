TIRSCHENREUTH. Am Mittwoch, den 8. Januar 2025, entwendeten zwei tschechische Männer Lebensmittel aus einem Supermarkt. Auf Ansprache flüchteten die Personen in einem Pkw, welcher mit drei weiteren Landsmännern besetzt war. Durch die Polizei konnten alle Personen festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat im Fall nun die Ermittlungen übernommen.

Am Nachmittag des 8. Januars, konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei Männer den Kassenbereich eines Supermarkts in Tirschenreuth mit einem vollen Einkaufskorb passierten, ohne dafür zu bezahlen. Auf Ansprache flüchteten beide in einem Pkw. Dieser konnte im Anschluss durch die Polizei kontrolliert werden. Im Auto befanden sich fünf tschechische Staatsbürger im Alter zwischen 31 und 40 Jahren. Bei der Durchsuchung der Personen und des Pkws konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden, weswegen gegen alle Personen nun ermittelt wird.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden alle Personen bis auf den ältesten im Bunde wieder von der Polizei entlassen. Bei dem 40-jährigen Mann wurde ein bestehender Haftbefehl aufgrund eines früheren Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Nachdem er die angegebene Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat weitere Maßnahmen übernommen und alle Tatverdächtigen vernommen, sowie drei Mobiltelefone und das aufgefundene Diebesgut mit einem Wert im mittleren dreistelligen Bereich sichergestellt. Die Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. geführt.