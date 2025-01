54. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; diese wird verletzt – Freimann

Am Mittwoch, 08.01.2025, gegen 17:30 Uhr ging eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin auf dem Gehweg der Lützelsteiner Straße von der Heidemannstraße kommend stadteinwärts in Richtung der Autobahnauffahrt der BAB 9. An der Auffahrt wollte die Fußgängerin weiterhin auf dem Gehweg bleiben und überquerte dazu die Fahrbahn der Autobahnauffahrt. Zeitgleich fuhr ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Opel, auf der Lützelsteiner Straße von der Heidemannstraße kommend in Richtung der Autobahnauffahrt. Der 28-Jährige bog nach links auf die Autobahnauffahrt ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 55-Jährigen.

In Folge des Unfalls wurde die 55-Jährige verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei, welche auf die weiteren Ermittlungen führt. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

55. Raubdelikt – Pasing

Am Mittwoch, 08.01.2025. gegen 18:50 Uhr wollte sich ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Grünanlage an der Avenariusstraße mit einer Bekannten treffen. Vor Ort kamen drei maskierte Jugendliche auf ihn zu und forderten die Herausgabe seiner mitgeführten Gegenstände. Diese, darunter auch ein Mobiltelefon, wurden ausgehändigt. Danach flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung.

Der 14-Jährige verließ ebenfalls die Grünanlage und sprach Passanten an, die wiederrum über den Notruf 110 die Polizei informierten. Daraufhin fahndeten mehrere Streifen nach den Tätern. Es wurden mehrere Personen kontrolliert. Dabei ergab sich allerdings bislang kein konkreter Tatverdacht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Mobiltelefon im Bereich der Würmtalstraße (Hadern) aufgefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 15-18 Jahre, ca. 2 m, schlanke, muskulöse Statur, dunkle Jacke, dunkle Hose, schwarze Skimaske

Täter 2: männlich, ca. 16 Jahre, ca. 1,80 m, schlank, dunkle Jacke, dunkle Hose, graues Stofftuch über Mund und Nase

Täter 3: männlich, ca. 1,85 m, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Avenariusstraße, Planegger Straße, Am Stadtpark (Pasing) und Würmtalstraße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

56. Betriebsunfall – Unterhaching

Am Dienstag, 07.01.2025, gegen 12:10 Uhr, führte ein 39-Jähriger Bauarbeiter Arbeiten auf einem Baugerüst in etwa sechs Metern Höhe durch. Dabei stürzte er aus bislang noch nicht genau geklärter Ursache vom Baugerüst auf eine dortige Wiese. Bei diesem Unfall wurde er schwer verletzt und war bewusstlos. Arbeitskollegen, die den Vorfall mitbekamen alarmierten sofort den Notruf.

Der 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und danach zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch geprüft, ob alle Bestimmungen des Arbeitsschutzes eingehalten wurden.