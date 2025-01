DINGOLFING. Nach dem Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses vergangenen Freitag, 03.01.2025, hat die Kriminalpolizeiinspektion Landshut die Ermittlungen übernommen. Ersten Schätzungen zufolge wird von einem Schaden von rund 100.000 Euro ausgegangen.

Kurz vor Mitternacht wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Oberdingolfinger Straße alarmiert. Aufgrund der bislang durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen kann gegenwärtig eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenaufruf

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner, die am Freitag, 03.01.2025 zwischen 23.00 Uhr bis kurz vor Mitternacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Oberdingolfinger Straße/Bergstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 09.01.205, 08.20 Uhr