MINDELHEIM. Am 08.01.2025 wurde durch einen aufmerksamen Nachbarn gegen Mittag in einem Wohngebiet eine brennende Gartenhütte festgestellt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, befand sich die Hütte auf dem Nachbargrundstück bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen die der Feuerwehr Mindelheim, die mit 36 Kräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus glücklicherweise verhindert werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000,- Euro. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Mindelheim und im Weiteren dann durch den Kriminaldauerdienst, sowie das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen, übernommen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen, da in den Morgenstunden heiße Asche aus einem Ofen in die Hütte zum Auskühlen gestellt worden war. (KPI Memmingen – K1)

