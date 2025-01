0050 – Polizei kontrolliert Abstand auf der Bundesstraße B 17

Bundesstraße B 17 / Höhe Königsbrunn - Am vergangenen Freitag (03.01.2025) führte die Verkehrspolizei Augsburg zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr eine Abstandsüberwachung auf der B17 durch. Hierbei unterschritten sieben Fahrzeuge den erforderlichen Mindestabstand. Die betroffenen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld.

Nicht angepasster Abstand und überhöhte Geschwindigkeiten stellen eine der Hauptunfallursache bei schwerwiegenden Verkehrsunfällen dar. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsabstand einzuhalten.

0051 – Geldautomat angegangen

Schwabmünchen - Von Montag (06.01.2025) auf Dienstag (07.01.2025) versuchten ein oder mehrere Täter einen Geldautomaten in Schwabmünchen aufzubrechen.

Gegen Mitternacht verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in ein Gebäude am Sparkassenplatz. Dort versuchten sie einen Geldautomaten aufzubrechen. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Falls leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung ein, allerdings ohne Erfolg. Am Gebäude und am Geldautomaten entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im betreffenden Bereich bemerkt haben, möchten sich bitte unter Tel. 0821/323-3821 melden.