ASCHAFFENBURG / STADT U. LANDKREIS. Intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zu insgesamt zehn Einbrüchen in Vereinsheime, einen Kindergarten, eine Schule sowie eine Shisha-Bar führten nun zum gewünschten Erfolg. Zwei Tatverdächtige konnten ermittelt werden und befinden sich seit Ende Dezember in Haft.

Serie von Einbrüchen seit Mitte Dezember

Neun Einbrüche von Vereinsheimen, einem Kindergarten und einer Bar im Stadtgebiet und Landkreis Aschaffenburg beschäftigten seit Mitte Dezember die Ermittler der Aschaffenburger Polizei. Im Zuge der intensiven Ermittlungen zu den Einbrüchen erhärtete sich, insbesondere auch auf Grund der Ergebnisse der akribischen Spurensicherungsmaßnahmen, schnell der Verdacht, dass die Taten durch die gleichen Täter begangen worden sein könnten.

Einbruch in Schönbergschule - Täter vor Ort festgenommen

Zwei Tage vor Silvester ging schließlich die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in die Schönberg-Schule im Stadtgebiet ein. Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei begaben sich an die Einsatzörtlichkeit und konnten dort zwei Täter im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig festnehmen. Diese wurden im Anschluss zunächst zur Dienststelle der Polizei gebracht. Über die weiteren Ermittlungen war schnell klar, dass diese auch für die weiteren Einbrüche verantwortlich sein dürften.

Vorführung am Amtsgericht - Weitere Fälle werden geprüft

Nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei wurden die Tatverdächtigen am Folgetag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen die Untersuchungshaft an. Die beiden jungen Männer wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ob die beiden Tatverdächtigen auch für weitere gleichgelagerte Fälle im Raum Aschaffenburg verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.