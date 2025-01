SCHNELLDORF. (14) Am heutigen Dienstagmorgen (07.01.2025) stach ein 13-Jähriger an einer Bushaltestelle in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) auf einen 14-jährigen Schüler ein. Zwischen den beiden Beteiligten bestand nach jetzigem Ermittlungsstand keine Vorbeziehung.



Der 14-Jährige stand gegen 07:00 Uhr mit zahlreichen weiteren Kindern/Jugendlichen an der Bushaltstelle in der Rothenburger Straße um dort in den Schulbus einzusteigen.

Hier verspürte er plötzlich Schmerzen durch vermeintliche Schläge auf den Kopf, entfernte sich von der Bushaltestelle und verständigte seine Eltern. Im Krankenhaus stellten die Ärzte mehrere Stichwunden am Hinterkopf fest. Nach medizinischer Versorgung konnte der Jugendliche aus dem Krankenhaus entlassen werden

Der Tatverdächtige rief kurze Zeit später eigeninitiativ beim Notruf der Polizei an und teilte mit, soeben einen anderen mit einem Messer verletzt zu haben. Beamte der Polizeiinspektion Feuchtwangen trafen ihn noch an der Bushaltestelle an und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Messer lag in unmittelbarer Nähe auf dem Gehweg.

Die Beamten brachten den 13-Jährigen zur Dienststelle. Von dort aus wird er nach Durchführung ermittlungsrelevanter Maßnahmen in einer Fachklinik untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen das strafunmündige Kind führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ansbach. Insbesondere gilt es, die Hintergründe der Tat zu klären.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl