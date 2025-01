INGOLSTADT.Unbekannte versuchten am vergangenen Freitag (03.01.) in eine Wohnung an der Wagnerwirtsgasse einzubrechen. Nachdem sich der schlafende Bewohner zu erkennen gab, flüchteten die Einbrecher.

Gegen 05:00 Uhr war der in der betroffenen Wohnung lebende Rentner durch ein lautes Geräusch geweckt worden. Als er aus dem Bett aufstand und die Schlafzimmertüre öffnete, flüchtete mindestens ein Täter aus dem Eingangsbereich.

Bei der polizeilichen Aufnahme wurde festgestellt, dass sich die Unbekannten zunächst gewaltsam über die Haupteingangstüre Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft hatten. Von dort aus war auch die Wohnungstüre des 83-Jährigen mit Gewalt geöffnet worden.

Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro, Beute erlangten die Einbrecher nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.