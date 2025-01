TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich verursachte ein Brand am Samstagabend, 4. Januar 2025, in Traunreut. Das Feuer, das mutmaßlich in einer Doppelgarage ausgebrochen war, beschädigte oder zerstörte mehrere Fahrzeuge und griff auch auf das zugehörige Wohnhaus über. Eine Person wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei geführt.

Am Samstagabend (04.01.2025) wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei um kurz nach 20.30 Uhr zu einem Brand im Zaunäckerweg in Traunreut alarmiert. Wie die ersten Untersuchungen vor Ort später ergaben, war in einer Doppelgarage ein Feuer ausgebrochen. Die Garage, in der mehrere Kraftfahrzeuge eingestellt waren, stand rasch in Vollbrand und die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl des zugehörigen Wohnhauses über.

Nach den Löscharbeiten stand fest, dass neben dem Garagengebäude, dem Dachstuhl des Wohnhauses, zwei eingestellten Motorrädern und einem eingestellten Pkw, noch ein weiterer vor dem Haus abgestellter Pkw zerstört bzw. beschädigt worden waren. Der Gesamtschaden dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Ein Mann wurde bei Löschversuchen leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeistation Traunreut. Noch am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) die Untersuchungen zur Brandursache für die Kriminalpolizei. Fortgeführt werden diese von den Brandfahndern der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Untersuchungen hierzu dauern an.