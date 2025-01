REGENSBURG. Am frühen Donnerstagmorgen, 2. Januar 2025, ereignete sich ein Sexualdelikt in der Weingasse in Regensburg. Unmittelbar nach der Tat konnten zwei polnische Tatverdächtige von der Regensburger Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 2:30 Uhr teilte eine 43-jährige Frau der Polizei mit, dass sie Opfer eines Sexualdelikts wurde. Sie wurde von dem mutmaßlichen Täter angesprochen, festgehalten und im weiteren Verlauf versuchten die beiden Männer sie zu vergewaltigen. Aufgrund der vehementen Gegenwehr der Frau flüchtete das Duo in unbekannt Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifenbesatzungen gelang es der Regensburger Polizei die mutmaßlichen Täter festzunehmen. Die festgenommenen Männer im Alter von 31 und 36 Jahre wurden am 2. Januar auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen des Verdachts eines Sexualdelikts einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen beide Tatverdächtige, woraufhin sie von der Polizei in Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden.