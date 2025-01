REGENSBURG. Am Montag kam es in Regensburg zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Prinz-Rupprecht-Straße, bei dem eine größere Summe Bargeld entwendet wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, 30. Dezember verschaffte sich ein bisher noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Prinz-Rupprecht-Straße in Regensburg. Der Bewohner verließ gegen 14:30 Uhr sein Zuhause und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass die Wohnung durch den Unbekannten durchwühlt worden war. Zudem entwendete der Täter eine Bargeldsumme im hohen vierstelligen Bereich und flüchtete mit der Beute vom Tatort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie am Montag in der Prinz-Rupprecht-Straße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Können Sie sonstige sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.