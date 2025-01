REGENSBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Regensburger Kino durch einen bisher noch unbekannten Täter angegangen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht vom 31. Dezember auf der 1. Januar versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Kino in der Weißgerberstraße in Regensburg einzudringen. Hierbei hinterließ er eindeutige Spuren, die am nächsten Morgen durch einen Mitarbeiter festgestellt wurden. Dieser meldete den Einbruchsversuch bei der Polizei.

Im Dezember letzten Jahres kam es innerhalb eines kurzen Zeitraumes bereits zu zwei Einbrüchen im selbigen Kino. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg prüft, ob die Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Auch im aktuellen Fall hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Haben Sie in der Silvesternacht in der Nähe der Weißgerberstraße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.