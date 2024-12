Der 20-jährige Adrian CERRATO STEPHAN hat am Samstagvormittag das Krankenhaus in der Straße Am Hasenkopf verlassen. Gegen 09:00 Uhr haben ihn Mitarbeiter der Einrichtung zuletzt gesehen. Seither wurde er nicht mehr gesichtet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei sucht nach dem Vermissten und bittet nun auch die Bevölkerung um Hilfe.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 170 cm groß bei 50 Kilogramm

Schwarze, gewellte längere Haare und kurzen Bart

Trug zuletzt eine beige Hose, einen grünen Pullover und eine dunkelblaue Jacke

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.