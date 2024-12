REGENSBURG. In den frühen Morgenstunden des Sonntags gab es einen Einbruch in das islamisch-albanische Kulturzentrum. Es wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich gestohlen. Durch eine Videoaufzeichnung konnte der mutmaßliche Täter identifiziert und verhaftet werden.

Am Sonntag, 29.12.24, gegen 01:30 Uhr betrat ein Mann das geöffnete islamisch-albanische Kulturzentrum in der Von-Donle-Straße in Regensburg. Im Inneren brach er mehrere Türen auf und entwendete aus einem versperrten Kassenbehältnis einen Geldbetrag im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Anschließend gelang dem zu dieser Zeit unbekannten Täter die Flucht.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Regensburg sicherten Spuren am Tatort und werteten die Aufzeichnungen der Überwachungskamera aus. Auf dem Videomaterial war ein polizeibekannter Mann zu sehen. Beamte der ZED Regensburg konnten den 36-Jährigen im Treppenhaus vor seiner Wohnung vorläufig festnehmen. Derzeit laufen Ermittlungen zum Verbleib der Beute.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist keine Islamfeindlichkeit erkennbar. Dem Täter ging es wohl ausschließlich um die Beschaffung von Bargeld.

Im Laufe des heutigen Montags wurde der 36-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.