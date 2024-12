NEUMARKT. I.D.OPF. Am Sonntagabend kam es in der Seelstraße in Neumarkt i.d.OPf. zu einer Brandentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wird nun gegen eine Bewohnerin des Hauses aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.

Am Sonntag, 29. Dezember, wurde der Polizei gegen 19:45 Uhr mitgeteilt, dass eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Seelstraße in Neumarkt i.d.OPf. in ihrer Wohnung einen Brand verursacht haben soll. Das Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr evakuiert. Es wurden keine unbeteiligten Personen verletzt.

Die tatverdächtige Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr von ihrem Balkon gerettet und anschließend durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Sie zog sich durch den Brand eine Rauchvergiftung zu und wurde entsprechend medizinisch versorgt. Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt gegen die Tatverdächtige nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Im Laufe des Montag, 30. Dezember, entscheidet auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Nürnberg über den Erlass eines Haftbefehls gegen die Frau.