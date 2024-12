Vollsperre der A3 auf Grund Unfallaufnahme - 60-Jährige umfährt Stau auf Seitenstreifen

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Das Verhalten einer 60-jährigen Opel-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn hat für diese weitreichende Folgen. Neben einer Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde erwartet sie ein Bußgeldverfahren.

Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei befand sich am Sonntagnachmittag zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls auf der A3 in Richtung Nürnberg. Die Fahrbahn musste hierzu vollständig gesperrt werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie auf dem Seitenstreifen einen Opel bemerkten, der dort gerade den kompletten Stau überholte. Die Fahrerin ließ sich auch nicht vom Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, Warnblinklicht und dem Schriftzug "Sperre" stoppen.

Eine weitere Streife der Verkehrspolizei folgte der 60-jährigen Fahrerin und stoppte diese schließlich am Parkplatz Fronberg. Die Dame war bei der anschließenden Kontrolle um keine Ausrede verlegen. Diese reichten von "sie habe die Vollsperrung nicht wahrgenommen" bis zu "sie sei spät dran".

Die Dame erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Hund an Leine mit Auto gezogen - Tier verletzt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

MÖMBRIS, OT DÖRNSTEINBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend hat ein bislang Unbekannter einen Hund an einer Leine mit einem Auto gezogen. Das Tier wurde dabei verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht auch Zeugen des Geschehens.

Dem Sachstand nach zog ein bislang Unbekannter am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, einen weißen Yorkshire Terrier Mix an einer Leine hinter seinem Auto in der Niedersteinbacher Straße. Das Tier wurde hierbei verletzt. Eine Zeugin wurde auf das Geschehen aufmerksam, reagierte richtig und versuchte den weißen Pkw, Limousine, zum Anhalten zu bewegen. Der ebenfalls unbekannte Fahrer eines nachfolgenden dunklen Pkw konnte den weißen Pkw schließlich anhalten. Dieser wird nun als wichtiger Zeuge gesucht.

Das Tier wurde anschließend zum tierärztlichen Notdienst gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz wurden durch die Diensthundeführer der Zentralen Einsatzdienste noch vor Ort übernommen. Diese bitten zur Klärung des Geschehens auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat das Geschehen beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Wer kann Hinweise zu dem weißen Pkw, Limousine oder dessen Fahrer geben?

Der Fahrer des nachfolgenden dunklen Pkw wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Schwindstraße ein geparkter BMW im Bereich der hinteren linken Stoßstange angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, wurde vor einem Anwesen auf der Landstraße ein geparkter Mercedes angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde in der Bürgstadter Straße, kurz vor den dortigen Tennisplätzen, ein geparkter BMW mutwillig zerkratzt.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag und Samstag wurden die Hausfassaden zweier Wohnanwesen in der Miltenberger Straße mit blauer Farbe beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.