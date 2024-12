DACHAU.Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dachau erlangte der Täter am Samstag Bargeld. Der Unbekannte wurde von einem Bewohner überrascht, konnte jedoch flüchten.

Gegen 18:15 Uhr hatte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Fladstraße verschafft und dort sämtliche Wohnräume nach Diebesgut durchsucht. Gegen 18:45 Uhr wurde der Täter durch einen nach Hause kommenden Bewohner überrascht.

Nach einem kurzen Handgemenge konnte der Unbekannte durch einen Sprung aus einem Fenster im Erdgeschoß fliehen. Eine Verfolgung durch den Hausbewohner sowie eine unmittelbar daraufhin ausgelöste Fahndung der Polizei verliefen ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen am vergangenen Samstag unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden. Von besonderem Interesse sind unter anderem auch eventuelle Feststellungen von geparkten, ortsfremden Fahrzeugen.