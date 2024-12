MAROLDSWEISACH, LKR. HASSBERGE. Aus noch unklarer Ursache ist am Sonntagnachmittag eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Eine Person wurde schwer verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Gegen 16:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Thüringer Ring gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Es stellte sich heraus, dass die Küche einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in Flammen stand. Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand anschließend schnell löschen.

Die Bewohner des Hauses wurden durch die Einsatzkräfte aus dem Anwesen gebracht und durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Frau hatte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Rettungsdienst brachte die Dame in ein Krankenhaus. Die weiteren Personen aus dem Anwesen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache hat inzwischen die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen.