FÜRTH. (1309) Am Donnerstagnachmittag (26.12.2024) kam es an einer ampelgeregelten Kreuzung in Fürth zum Zusammenstoß zweier Pkw. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei Fürth Unfallzeugen.



Gegen 16:50 Uhr bog ein schwarzer Audi von der Würzburger Straße nach links in die Kapellenstraße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen VW, der seinerseits aus der Kapellenstraße kommend nach links in die Würzburger Straße einfuhr.

Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, allerdings werden die entstandenen Beschädigungen an den beiden Fahrzeugen auf einen Wert von rund 7.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei Fürth Unfallzeugen. Personen, die den Unfall beobachten konnten und beispielsweise Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 973997-115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad