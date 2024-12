NÜRNBERG. (1308) In den frühen Dienstagmorgenstunden (24.12.2024) traten drei Männer während einer körperlichen Auseinandersetzung auf den Kopf eines 32-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Nürnberger Mordkommission sucht nun nach Tatzeugen.



Gegen 01:45 Uhr geriet in der Engelhardsgasse ein 32-Jähriger Mann und sein 41-jähriger Begleiter aus noch nicht geklärter Ursache in Streit mit drei Männern Streit. Die Streitigkeit eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 32-Jährige zu Boden geschlagen und dort offenbar mehrmals mit den Füßen gegen den Kopf getreten wurde. Die zunächst unbekannten Männer ließen daraufhin von ihrem Opfer ab und flüchteten.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zwei Tatverdächtige im Alter von 34 und 35 Jahren festzunehmen. Der dritte Tatverdächtige konnte nicht mehr angetroffen werden.

Der 32-Jährige verlor durch die potentiell lebensbedrohlichen Tritte gegen den Kopf sein Bewusstsein und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren werden. Der 41-jährige Begleiter erlitt leichte Gesichtsverletzungen.

Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen die beiden Tatverdächtigen. In diesem Zusammenhang bittet die Nürnberger Kriminalpolizei Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen das Duo wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Erstellt durch: Michael Petzold