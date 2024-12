GACHENBACH, LKR. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN. Am gestrigen Sonntag (22.12.2024) gegen 15:00 Uhr geriet in Gachenbach (Gemeindeteil Peutenhausen) eine Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Brand. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor.

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.