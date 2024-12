LINDAU. Die Sicherheitswacht zeigte am Freitag, den 20.12.2024, erstmals Präsenz im Rahmen der Lindauer Hafenweihnacht. Das vierköpfige Team absolvierte im Sommer die Ausbildung.

Bereits im Oktober 2022 hatte der Hauptausschuss der Stadt Lindau seine Zustimmung zur Einrichtung einer Sicherheitswacht in Lindau gegeben. Danach folgte für die Polizeiinspektion Lindau die Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern. Im Sommer 2024 absolvierten schließlich vier Personen die Ausbildung, die 40 Unterrichtseinheiten umfasste, und schlossen diese mit Erfolg ab. Bei den Mitgliedern der Sicherheitswacht Lindau handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 45 bis 57 Jahren. Das Konzept der Polizeiinspektion Lindau zum Einsatz der Sicherheitswacht umfasst unter anderem eine offene, freundliche Kommunikation im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie eine Präsenzerhöhung im öffentlichen Personennahverkehr und an öffentlichen Plätzen und Veranstaltungen. Der erste Einsatz der Sicherheitswacht erfolgte am vergangenen Freitag im Rahmen der Lindauer Hafenweihnacht. Für das Erreichen ihrer Einsatzorte nutzen die Mitglieder der Sicherheitswacht im Regelfall den Lindauer Stadtbus und sorgen so für eine zusätzliche, sichtbare Präsenz am Zentralumsteigeplatz und in den Bussen. Weitere Interessierte, die bei der Sicherheitswacht Lindau mitmachen wollen, können sich formlos an die Polizeiinspektion Lindau wenden. (PI Lindau)