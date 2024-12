BAYREUTH. Am Samstagmorgen brach in einem Ladengeschäft in der Bayreuther Fußgängerzone ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 6.30 Uhr bemerkten Zeugen Rauch, der aus dem Ladengeschäft in der Maximilianstraße drang und teilten dies über Notruf mit. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Glücklicherweise wurden die Anwohner aus den Wohnungen in den Obergeschossen nicht verletzt, da sie zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause waren. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen zur derzeit unklaren Brandursache.