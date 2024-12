HILPOLTSTEIN. (1298) Am Freitagnachmittag (20.12.2024) brach in einem Wohnheim in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein Brand aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Gegen 16:30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus des Wohnkomplexes im Auhofer Weg ein.

Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Hilpoltstein und Kräften der Feuerwehr hatten Mitarbeiter die Bewohner bereits aus dem Anwesen hinaus und in einem nahegelegenen Gemeinschaftsraum untergebracht.

Bei den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass der Brand in einem Putzraum im Erdgeschoss ausgebrochen war. Zwar entstand kein offenes Feuer, der Rauch zog jedoch in die Zimmerdecke, sodass hier nach weiteren Glutnestern gesucht wurde. Hierzu musste durch die Feuerwehr die Decke teilweise aufgerissen werden.

Nach Lüften der Bereiche konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnbereiche zurückkehren.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, hat das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Bei dem Einsatz war neben mehreren freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden auch das THW eingesetzt.



Erstellt durch: Janine Mendel