RÖTHENBACH A.D.PEGNITZ. (1297) Am Freitagabend (20.12.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Röthenbach a.d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Durch die Alarmanlage abgeschreckt flüchteten die Täter ohne Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 19:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Außentreppe und anschließendem Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu dem Anwesen in Rockenbrunn.

Nachdem im Wohnzimmer ein Bewegungsmelder auslöste und daraufhin ein lauter Alarm ertönte, wurden die Nachbarn auf den Einbruch aufmerksam und verständigten die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Lauf umstellten das Haus mit mehreren Streifen, konnten im Anwesen selbst aber keine Personen mehr feststellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Schwabach. Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel