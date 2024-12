LICHTENAU. (1292) Am gestrigen Freitagabend (20.12.2024) ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Neuendettelsau und Lichtenau ein Unfall, an der ein Lkw alleinbeteiligt über der Fahrbahn zum Liegen kam. Auf Grund der Ladung des Fahrzeugs und der derzeit laufenden Bergung, ist die Autobahn hier noch über mehrere Stunden gesperrt.



Gegen 23:10 Uhr befuhr der Fahrer eines Lkw die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe der Anschlussstelle Lichtenau verunfallte der Lkw-Fahrer aus noch unbekannten Gründen alleinbeteiligt. In Folge dessen kippte die Sattelzugmaschine um und kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Teile des Fahrzeugs ragten über die Mittelschutzplanke in die Gegenfahrspur (Fahrtrichtung Waidhaus).

Der Fahrer wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lkw hatte Bioethanol geladen, welches aus dem Tankauflieger ausgelaufen ist und sich auf der Fahrbahn verteilte. Zahlreiche freiwillige Feuerwehren aus dem weiteren Umkreis sowie zusätzliche Spezialkräfte und das Technische Hilfswerk waren noch in der Nacht mit der Abbindung der Flüssigkeit und Verkehrslenkungsmaßnahmen beschäftigt.

Seit den frühen Morgenstunden (21.12.2024) laufen weitere Maßnahme an der Unfallstelle. Vor der Bergung des Lkw ist es notwendig, den Tankauflieger zu leeren bzw. die Ladung mittels eines Spezialfahrzeugs abzupumpen. Erst dann kann mit der Bergung des Fahrzeugs begonnen werden.

Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen bleibt die BAB 6 an der genannten Örtlichkeit für weitere Stunden (Stand jetzt bis mindestens 10:00 Uhr) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beamte der Verkehrspolizei Ansbach und weitere Unterstützungskräfte leiten den Verkehr in Fahrrichtung Heilbronn an der Anschlussstelle Neuendettelsau sowie auf der Gegenfahrbahn, in Fahrtrichtung Waidhaus, an der Anschlussstelle Ansbach von der Autobahn ab.



Erstellt durch: Janine Mendel