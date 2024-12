2001. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 18.12.2024 Uhr, gegen 23:50 Uhr, befanden sich eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München und eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München am Professor-Huber-Platz. Beide bemerkten dort einen Mann, welcher mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich selbst ausführte und dabei Blickkontakt suchte.

Daraufhin wurde der Polizeinotruf 110 verständigt und unverzüglich wurden Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Eine der eingesetzten Polizeistreifen konnte den Tatverdächtigen, einen 66-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein, im Nahbereich antreffen und festnehmen. Gegen ihn wurde Anzeige aufgrund exhibitionistischer Handlungen erstattet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2002. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Marsfeld

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 16:35 Uhr, befand sich eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München ging auf die 56-Jährige zu, berührte sie unsittlich und verfolgte sie bis zu ihrer Wohnungstür. Die Frau ging in die Wohnung und verständigte den Polizeinotruf 110.

Der 36-Jährige konnte von den eingesetzten Polizeistreifen in einer Wohnung in dem Haus angetroffen und festgenommen werden. Er wurde wegen der Tat angezeigt und erkennungsdienstlich behandelt. Nach diesen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2003. Brand in einer Tiefgarage – Freimann

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 12:15 Uhr, konnte ein Anwohner des Carl-Orff-Bogens Rauchschwaden aus einer Tiefgargage wahrnehmen. Nachdem er sich in der besagten Tiefgarage umsah, konnte er einen brennenden Pkw feststellen und verließ sofort die Tiefgarage.

Der Anwohner alarmierte daraufhin die Feuerwehr, welche das Feuer an drei Fahrzeugen löschte. Durch den Brand wurde auch die Tiefgarage beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Brandfahnder des Kommissariats 13 haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Carl-Orff-Bogen und Werner-Egk-Borgen (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2004. Bedrohung; Festnehme von drei Tatverdächtigen – Berg am Laim

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 18:40 Uhr, verständigte ein 24-Jähriger mit österreichischer Staatsangehörigkeit und dortigem Wohnsitz den Polizeinotruf 110.

Er hatte sich kurz zuvor auf der Straße mit drei Personen getroffen und dabei war er zu einem Streit gekommen, bei dem er mit einem Messer und auch verbal bedroht wurde. Er hatte sich daraufhin von der Örtlichkeit entfernt.

Der Streit stand nach den ersten Ermittlungen der Polizei im Kontext mit einer Beziehungsproblematik.

Die eingesetzten Polizeistreifen konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung drei Tatverdächtige feststellen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 45-Jährigen, einen 18-Jährigen, sowie einen 39-Jährigen, alle mit Wohnsitzen in München.

Die Waffe konnte im Bereich der Tatörtlichkeit durch die eingesetzten Polizeibeamten ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 24-Jährige wurde nicht verletzt.

Die drei Tatverdächtigen wurden wegen Bedrohung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2005. Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw – Perlach

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus die Ottobrunner Straße stadteinwärts entlang. Zeitgleich fuhr ein Pkw mit unbekanntem Fahrer die Ottobrunner Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Hochäckerstraße geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Der Busfahrer bremste stark ab.

Dabei stürzten drei Fahrgäste und wurden dadurch verletzt. Die verletzten Businsassen wurden durch einen Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt mit dem Pkw fort und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es kam zu keinem Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.