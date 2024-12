Feierliche Übergabe im Beisein von Innenstaatssekretär Sandro Kirchner

Dienstbereichsanpassung zum 01.01.2025

Die Polizeiinspektion in Gauting hat ihr neues Dienstgebäude offiziell übergeben bekommen. Geladene Gäste aus dem Bauprojekt – Angehörige des Staatlichen Bauamts Weilheim, beteiligte Architekten- und Ingenieurbüros, örtliche Mandatsträger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kreis der Polizeipräsidien Oberbayern Nord und München – kamen am heutigen Nachmittag zu diesem erfreulichen Anlass in der Pentenrieder Straße 1 in Gauting zusammen. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von dem Musikensemble des Polizeipräsidiums München, „Schandiblech“.

Im Jahr 1958 fand bereits der Teilbezug des alten Dienststellengebäudes durch die Landespolizeistation Gauting statt. Zunächst befanden sich zusätzlich Wohnungen und eine Schule mit im Gebäude. 1983 und 1996 fanden immer wieder Erweiterungen der Räumlichkeiten der Polizei statt. Bis zum Schluss war die Polizei Gauting aber noch unzweckmäßig und beengt zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Gauting auf dem von der Gemeinde Gauting angemieteten Gelände untergebracht. Nun erhielt die Gautinger Polizei endlich offiziell den hochmodernen Neubau für beste Arbeitsbedingungen – Frau Hengst, Abteilungsleiterin beim Staatlichen Bauamt Weilheim, händigte sogar eine Miniatur der neuen Dienststelle als Geschenk aus. Das Modell stehe nicht nur für das Gebäude selbst, sondern auch für die Vision hinter diesem Projekt: Ein Ort, an dem Sicherheit und Vertrauen Hand in Hand gehen, so Miriam Hengst.

Bei dem neuen Standort handelt es sich um ein von der Immobilien Freistaat Bayern erworbenes Grundstück am Ortseingang der Gemeinde Gauting. Im Herbst 2022 erfolgte der erste Spatenstich. Das neue Dienststellengebäude besteht aus einem dreigeschossigen Haupthaus sowie Nebenanlagen mit fast 700 Quadratmetern Nutzungsfläche. „Mit dem neuen Dienstgebäude erhalten wir die räumlichen Voraussetzungen für einen Stellenaufwuchs bei der Polizeiinspektion Gauting, somit mehr sichtbare Präsenz und mehr Bürgernähe“, betonte der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Günther Gietl, in seinem Grußwort.

Innenstaatssekretär Sandro Kirchner hob ebenfalls den Wert des neuen Dienstgebäudes als Investition in die Innere Sicherheit hervor: „Mit diesem Neubau schaffen wir optimale Arbeitsbedingungen für unsere Polizei und stärken die Sicherheitsversorgung in der Region.“ Die Baukosten, die sich auf rund 8,6 Millionen Euro belaufen, bezeichnete Kirchner als „bestens angelegtes Geld für die Innere Sicherheit“.

Die Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig schloss sich in ihrem Grußwort daran an und gratulierte der Polizei Gauting zu der hochmodernen Dienststelle.

Zusätzlich zur Übergabe des neuen Dienstgebäudes fand noch eine weitere symbolische Übergabe statt – mit Wirkung zum 01.01.2025 werden die örtlichen Zuständigkeiten der PI Gauting und PI Planegg an die Landkreisgrenzen Starnberg und München angeglichen. Im Rahmen der Organisationsänderungen in den beiden Landkreisen seit 2017 wird hiermit nun ein weiterer wichtiger Schritt in der Anpassung der Dienstbereichsgrenzen an Landkreise und Gemeindebereiche gegangen. Krailling und der Ortsteil Stockdorf fallen damit ab dem Jahreswechsel in den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Seit mehreren Jahrzehnten gab es die Besonderheit, dass die Gemeinde Krailling und der zu Gauting gehörende Ortsteil Stockdorf im Zuständigkeitsbereich der PI 46 des Polizeipräsidiums München lagen, obwohl sie zum Landkreis Starnberg gehören. Die Umstrukturierung betrifft rund 11.250 Einwohner und damit etwa ein Viertel der Bevölkerung, die bislang von der PI Planegg betreut wurden. So übergab der Präsident des Polizeipräsidiums München, Thomas Hampel, symbolisch den Dienstbereich an seinen Amtskollegen Günther Gietl. Hierbei betonte Hampel: „Wir übergeben die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Bereich vertrauensvoll in die Hände der Polizeiinspektion Gauting und sind uns sicher, dass sie genauso gut geschützt werden wie bisher.“

Der Umzug der Polizei Gauting in die Pentenrieder Straße sowie die Aufnahme des tatsächlichen Dienstbetriebs in den neuen Räumlichkeiten wird in den ersten Wochen des neuen Jahres erfolgen.