REGENSBURG. Am Dienstag, den 17. Dezember 2024, ereignete sich in der Regensburger Innenstadt ein Raubdelikt zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:30 Uhr traten drei bislang unbekannte Männer an einen 20-jährigen Mann Am Wiedfang in Regensburg heran. Unter Vorhalt eines Messers forderte das Täter-Trio Bargeld. Letztendlich flüchteten die drei Tatverdächtigen mit einer Beute im hohen dreistelligen Eurobereich in unbekannte Richtung. Der geschädigte Mann blieb unverletzt.

Die tatverdächtigen Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein. Der erste Tatverdächtige wird als etwa 175 cm groß beschrieben. Er trug einen markanten Kinnbart und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Tatverdächtige war etwa 190 cm groß und fiel durch eine auffällige weiße Bomberjacke auf. Der dritte Tatverdächtige war insgesamt dunkel gekleidet.

Bisherige Ermittlungen führten noch nicht zur Ergreifung der drei Männer. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Bearbeitung des Falls übernommen und bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.