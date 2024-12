SCHLAMMERSDORF, PRESSATH. Am vergangenen Freitag und Samstag gab es zwei Einbrüche in Wohnungen. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. prüft einen Zusammenhang beider Fälle und bittet um Zeugenhinweise.

Der erste Fall ereignete sich am vergangenen Freitag, 13.12.24, in Schlammersdorf. Im Tatzeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße ein. Dafür ging er durch den unversperrten Wintergarten und öffnete gewaltsam eine Tür auf der Rückseite des Hauses. Im Erdgeschoss und im ersten Stock durchwühlte er Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter Bargeld und Schmuck im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete dieser unerkannt. Der Schaden an der Haustür wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Einen Tag später, am 14.12.24, nutzte ein Einbrecher erneut die früh einsetzende Dunkelheit. Zwischen 15:15 Uhr und 18:20 Uhr brach er in ein Mehrfamilienhaus in der Lettenstraße in Pressath ein. Auch hier nutzte der bislang Unbekannte den Weg über den Wintergarten und öffnete dort gewaltsam eine Tür. Im Erdgeschoss und im ersten Stock des Hauses wurden Schubläden und Schränke durchwühlt. Der Täter flüchtete mit Wertgegenständen und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat Spuren am Tatort gesichert und ermittelt. Bei beiden Einbrüchen könnte es sich um den gleichen Täter bzw. Tätergruppierung handeln.

Zeugenaufruf:

Haben Sie am 13.12.24 zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr in Schlammersdorf im Bereich der Hauptstraße etwas Verdächtiges gesehen?

Sind Ihnen am 14.12.24 zwischen 15:15 Uhr und 18:20 Uhr im Bereich der Lettenstraße in Pressath verdächtige Personen aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 entgegen.

Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz:

Schließen Sie beim Verlassen des Hauses alle Fenster und Türen; die Wohnungstür immer zweimal abschließen.

Verschließen Sie auch gekippte Fenster vollständig – gekippte Fenster sind für Einbrecher leicht zu öffnen.

Rollläden nur nachts schließen. Tagsüber könnte das ein Zeichen dafür sein, dass niemand zuhause ist.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Bei längerer Abwesenheit: Lassen Sie den Briefkasten regelmäßig von einem Nachbarn oder Bekannten leeren.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz und Beratungsstellen in ihrer Nähe finden Sie unter: www.k-einbruch.de