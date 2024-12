NÜRNBERG. (1279) In der Nacht zum Mittwoch (18.12.2024) geriet eine Erdgeschosswohnung in der Nürnberger Südstadt in Brand. Mehrere Personen mussten vor Ort untersucht werden, zwei Verletzte kamen in ein Krankenhaus.



Gegen 02:50 Uhr ging über die integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über Rauch aus einer Wohnung in der Anne-Frank-Straße ein. Beim Eintreffen mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie der Einsatzkräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr stand die Erdgeschosswohnung bereits in Flammen.

Rund ein Dutzend Personen aus dem Mehrfamilienhaus wurde vor Ort durch den Rettungsdienst begutachtet, zwei davon erlitten bei dem Brand eine behandlungsbedürftige Rauchgasintoxikation und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ursache und Sachschaden sind bislang unbekannt. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Erstellt durch: Marc Siegl