Ladendieb flüchtet und verliert Handy - Polizei kann Täter schnell ermitteln

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Nachdem ein 23-Jähriger am Montagnachmittag ein Paar Schuhe entwendete, flüchtete er aus dem Laden. Dabei verlor er sein Mobiltelefon. Als er dies später bemerkte, stellte er sich reumütig der Obernburger Polizei.

Gegen 15:45 Uhr löste in einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße der Alarm am Ausgangsbereich aus. Eine Mitarbeiterin wurde auf einen Mann aufmerksam, der zu diesem Zeitpunkt den Laden mit einer Einkaufstüte verlassen wollte. Nachdem sie den Unbekannten ansprach, ergriff dieser sofort die Flucht.

Der Dieb bemerkte dabei nicht, dass er beim Wegrennen sein Mobiltelefon verlor. Die aufmerksame Angestellte übergab das Handy im weiteren Verlauf einer Streife der Oberburger Polizei. Auf einem Zettel, der in der Schutzhülle des Geräts steckte, standen die Personalien des Tatverdächtigen.

Wenige Stunden später wurde der 23-Jährige in der Oberburger Dienststelle vorstellig und räumte den Diebstahl ein. Er gab an, das gestohlene Paar Schuhe auf der Flucht weggeworfen zu haben. Auffinden konnten die Beamten das Diebesgut jedoch nicht.

Sein Mobiltelefon hat der Mann zwar wieder erhalten. Er muss sich nun jedoch in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten. Die Oberburger Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Berauscht am Steuer - Unfälle glücklicherweise ohne Verletzte - Strafverfahren als Folge

STADT UND LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend ist es zu gleich zwei Unfällen gekommen, bei denen sich herausstellte, dass die Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel standen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Aschaffenburg hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aschaffenburg - Alkoholgeruch bei Unfallaufnahme in Tiefgarage

Eine 61-jährige Frau ist kurz vor 21:00 Uhr beim Ausparken in der Tiefgarage an der Stadthalle mit ihrem Hyundai an einem daneben geparkten Chrysler hängengeblieben und hat richtigerweise die Polizei verständigt. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme jedoch leider Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest. Ein Vortest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille.

Hösbach - Alleinbeteiligter Unfall - Hinweis auf Betäubungsmittelkonsum

Gegen 22:30 Uhr ist ein 38-Jähriger mit seinem Skoda auf der Strecke zwischen Unterafferbach in Richtung Wenighösbach von der Straße abgekommen und mit dem Fahrzeug erst auf dem Dach liegend im Grünstreifen zum Stillstand gekommen. Der Fahrer und die beiden weiteren Insassen sind glücklicherweise unverletzt geblieben.

Die hinzugerufene Streife der Polizei Aschaffenburg entdeckte bei dem 38-Jährigen Hinweise auf eine vorangegangene Einnahme von Betäubungsmitteln. Ob der mutmaßliche Drogenkonsum die Ursache für den Unfall ist oder ein Wildwechsel zum Kontrollverlust über das Fahrzeug geführt hat, ist nun Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen. Der Skoda hat einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Verfahren wegen Verkehrsstraftaten eingeleitet

Sowohl die Fahrerin des Hyundais und der Skoda-Fahrer mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen, deren Ergebnisse Klarheit bringen werden. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts von Verkehrsstraftaten verantworten.

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

SCHNEEBERG, LKR. MILTENBERG. Am Montag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat eine Spielekonsole entwendet. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Wohnhaus in der Straße "Im Rütschle" zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr. Der Täter gelangte über ein gekipptes Fenster in das Haus und durchwühlte dort die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Spielekonsole und dazugehörige Spiele entwendet. Ob der Einbrecher noch mehr Beute gemacht hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Zigarettenautomat angegangen - Polizei ermittelt

HÖSBACH, OT ROTTENBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend haben Unbekannte offensichtlich versucht den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu entwenden. Anwohner hatten in der Nacht einen lauten Knall gehört. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Anwohnern ist gegen 23:30 Uhr in der Eichenberger Straße ein lautes Geräusch aufgefallen, das sie erst am Morgen darauf zuordnen konnten. Sie fanden schließlich einen beschädigten Zigarettenautomaten vor, der an der Fassade des dortigen Vereinsheims angebracht ist.

Dem Sachstand nach waren die Waren und auch das Geld noch vor Ort. Die Täter sind offensichtlich ohne Beute geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und hofft dabei auch auf mögliche weitere Zeugen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur relevanten Zeit in dem Bereich festgestellt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, wurde die vorläufige Baustellentür eines Rohbaus in der Spessartstraße mutwillig beschädigt. Den bisherigen Erkenntnissen nach wurde nichts von der Baustelle entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.