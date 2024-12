BAB A3, PASSAU. Am Montagmittag (16.12.2024) haben Fahnder bei der Kontrolle eines Passagiers eines Reisebusses eine größere Menge Marihuana aufgefunden. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau ermitteln.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau haben am Montag gegen 12.30 Uhr einen Reisebus auf der A3 bei Passau in Fahrtrichtung Suben kontrolliert. Bei einem 35-jährigen bulgarischen Mitfahrer fanden die Beamten insgesamt rund ein Kilogramm Marihuana, welches er in zwei Päckchen in seinem Rucksack transportiert hatte. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und das Marihuana sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 35-Jährige noch weitere Gepäckstücke im Bus mitgenommen hatte, weshalb die österreichischen Kollegen informiert wurden. Beim Eintreffen des Busses am Zielort in Wien konnten die österreichischen Beamten vor Ort zwei weitere Koffer dem 35-Jährigen zuordnen. Darin befanden sich weitere Päckchen Marihuana. Insgesamt stellten die Beamten rund neun Kilogramm Marihuana sicher.

Bei einer Vorführung beim zuständigen Amtsgericht am Dienstag (17.12.2024) wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl erlassen und der 35-Jährige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 17.12.2024, 14.30 Uhr