Seit Jahren beweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit der Spendenaktion „Wir zeigen Herz“ Nächstenliebe und Großherzigkeit. Hierbei liegt dem Polizeipräsidium die Unterstützung von Hilfsbedürftigen in der Region am Herzen. Im Rahmen der diesjährigen Weihnachts-spendenaktion wurden EUR 5.310,00 an den SkF – Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Südostbayern übergeben.

Der SkF – Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Südostbayern ist ein Frauen- und Fachverband, der in der Region Südostbayern Beratung und Unterstützung für Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien anbietet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd beteiligten sich wieder an der vorweihnachtlichen Spendenaktion. Der Polizeipräsident, Herr Manfred Hauser, überreichte an Frau Marita Koralewski, Leiterin des SkF Frauenhauses und Frau Elke Herrmann, Geschäftsführerin des SkF Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Südostbayern einen Scheck in Höhe von 5.310,00 Euro. Diese nahmen den Spendenbetrag mit großer Freude entgegen und bedankten sich im Namen des SkF – Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Südostbayern bei allen Spenderinnen und Spendern recht herzlich.

Die Spende wird für das Frauenhaus Rosenheim-Traunstein, die Interventionsstelle Traunstein / Berchtesgadener Land und den Aufbau einer Beratungsstelle „Häusliche Gewalt“ im Berchtesgadener Land verwendet.