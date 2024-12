WÖRTH A. D. Donau. In den frühen Morgenstunden des Montags gab es einen Einbruch in ein Juweliergeschäft. Nur wenige Zeit später konnte die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Am Montagmorgen, 16.12.24, wurde gegen 3 Uhr die Scheibe eines Juweliergeschäfts im Stadtkern von Wörth an der Donau eingeschlagen. Beim Eintreffen der ersten Streife am Tatort war der bis dahin unbekannte Täter mit einer Beute im unteren vierstelligen Bereich bereits geflüchtet.

Knapp eine Stunde später konnte ein 20-jähriger Mann nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt in einem Garten vorläufig festgenommen werden. Die Tatkleidung und einen Teil der Beute fanden die Beamten unter Laub versteckt.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Da es sich bei dem Beschuldigten um einen Heranwachsenden mit festem Wohnsitz handelt, wurde er im Laufe des Vormittags auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wieder auf freien Fuß gesetzt.